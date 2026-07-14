Juventus, Padovan lancia l’allarme ▷ “Sul calciomercato ci sono molte difficoltà”

Dopo la delusione della mancata qualificazione alla Champions League, la Juventus è pronta a voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo. I bianconeri hanno inaugurato la stagione 2026/2027 con il primo allenamento agli ordini di Luciano Spalletti, confermato sulla panchina dopo il suo arrivo in corsa nella scorsa annata.

La giornata è iniziata con le consuete visite mediche al JMedical, prima del trasferimento alla Continassa per la prima seduta di lavoro. Assenti, almeno inizialmente, i giocatori ancora impegnati con le rispettive nazionali dopo il Mondiale. Il ritiro estivo, però, era già iniziato Domenica sera con una cena di squadra al centro sportivo: un momento di condivisione voluto dal club per ricompattare il gruppo e gettare le basi della nuova stagione.

Tra i primi volti presenti Michele Di Gregorio e Andrea Cambiaso, seguiti da Douglas Luiz, Daniele Rugani e Arkadiusz Milik. Tutti saranno valutati attentamente da Spalletti nelle prossime settimane: il tecnico dovrà decidere chi potrà far parte del nuovo progetto e chi invece sarà destinato a lasciare Torino. L’unica novità già ufficiale è Jeff Ekhator, primo acquisto dell’estate bianconera.

Juventus, i nomi in entrata

Il grande tema resta però il mercato offensivo. La Juventus continua a lavorare per il ritorno di Randal Kolo Muani, ma la trattativa con il Paris Saint-Germain resta complessa. L’attaccante francese ha già dato la sua disponibilità al trasferimento, ma la distanza economica tra i due club non è ancora stata colmata. I bianconeri non sembrano intenzionati a spingersi oltre l’ultima offerta, puntando sulla volontà del giocatore.

Parallelamente, la dirigenza valuta alternative come Mateo Pellegrino del Parma, mentre prosegue il pressing per Emiliano “Dibu” Martínez dell’Aston Villa. Il portiere argentino rappresenta il grande obiettivo per la porta, ma anche in questo caso resta da trovare l’intesa economica.

La Juventus riparte dunque con tante incognite, ma con la consapevolezza che la nuova stagione dovrà segnare il ritorno ai vertici del calcio italiano.

“Ci sono delle difficoltà sul calciomercato”

Sul momento della Juventus e sulle strategie di mercato è intervenuto anche Giancarlo Padovan a Radio Radio Lo Sport. Il giornalista ha sottolineato le difficoltà attuali del club bianconero nella costruzione della rosa, ma si è detto fiducioso sulle mosse della dirigenza: “La Juventus sul mercato è in difficoltà. Sono convinto, però, che alla fine farà un paio di colpi molto significativi dal punto di vista tecnico“.

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