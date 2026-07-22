Clamoroso Roma, salta Summerville? ▷ “L’obiettivo top ora è un altro”

Sembrava tutto apparecchiato per vedere Crysencio Summerville sbarcare nella Capitale. La Roma aveva intensificato i contatti con il West Ham, trovato un’intesa di massima con il giocatore e persino organizzato la logistica per il suo arrivo. Un jet privato era già stato posizionato a Rotterdam, pronto a decollare verso Roma non appena fosse arrivato il definitivo via libera dagli Hammers. Poi, però, lo scenario è cambiato improvvisamente.

Nelle ultime ore è entrato con forza l’Al Hilal, deciso a stravolgere la trattativa con una proposta economica fuori mercato. Il club saudita ha presentato un’offerta faraonica sia al West Ham, superiore a quella giallorossa, sia allo stesso Summerville, mettendo sul tavolo un ingaggio da oltre 10 milioni di euro a stagione, cifra irraggiungibile per la Roma.

L’irruzione dell’Al Hilal ha, dunque, sparigliato le carte. Il giocatore si è preso alcune ore di riflessione per valutare il proprio futuro. Da una parte il fascino della Serie A, della Champions League e del progetto tecnico della Roma; dall’altra un’offerta economica praticamente impossibile da rifiutare. Nel frattempo, l’aereo destinato a portarlo nella Capitale è rimasto fermo a Rotterdam, prima che il volo venisse definitivamente cancellato.

Roma, si allontana Summerville: torna di moda il nome di Nusa?

Secondo quanto riferito da Stefano Carina de Il Messaggero a Radio Radio Mattino – Sport & News, la Roma resta in attesa della decisione definitiva di Crysencio Summerville, ma nel frattempo continua a monitorare le alternative.

Tra queste c’è Antonio Nusa, esterno offensivo norvegese classe 2005 del RB Leipzig. Il suo nome non è nuovo negli ambienti giallorossi. Il club, infatti, aveva già manifestato interesse nei suoi confronti prima del Mondiale e, qualora la pista Summerville dovesse definitivamente sfumare, potrebbe diventare un obiettivo concreto per rinforzare il reparto offensivo.

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