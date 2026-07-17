Clamoroso Roma, Celik va alla Juventus! ▷ “Questa è la sconfitta di Gasperini”

ROMA, CELIK VA ALLA JUVE – Sembrava una storia destinata a chiudersi con il lieto fine. Zeki Celik e la Roma erano pronti a proseguire insieme il loro percorso, con un rinnovo che nelle ultime settimane appariva ormai soltanto una formalità. Poi, improvvisamente, il colpo di scena: il terzino turco ha scelto la Juventus, lasciando i giallorossi a mani vuote e trasformando una trattativa praticamente definita in una vera e propria beffa di mercato.

Il club capitolino era convinto di aver raggiunto l’accordo con il giocatore. Dopo un iniziale muro contro muro legato alle richieste economiche dell’entourage di Celik, le parti si erano avvicinate progressivamente fino a trovare un’intesa sulla base di un contratto da circa 3 milioni di euro più bonus a stagione. Mancava soltanto la firma definitiva sui documenti già preparati dalla società.

Celik, il blitz della Juve fa saltare i piani della Roma

A Trigoria, infatti, regnava ottimismo: il rientro del calciatore nella Capitale era stato programmato, così come le visite mediche per ufficializzare il prolungamento. Uno scenario completamente ribaltato dall’inserimento della Juventus, che ha sfruttato la situazione e ha chiuso l’operazione in tempi rapidissimi.

Decisivo il lavoro di Frederic Massara, nuovo dirigente bianconero e vecchia conoscenza della Roma. Proprio lui aveva seguito in passato la situazione contrattuale del terzino turco e ha scelto di accelerare quando si è presentata l’occasione. La Juventus ha così assicurato a parametro zero un giocatore duttile, capace di ricoprire sia il ruolo di terzino destro sia quello di esterno a tutta fascia, caratteristiche particolarmente apprezzate anche da Gian Piero Gasperini.

La partenza di Celik rappresenta però un duro colpo per l’allenatore giallorosso, che si era esposto in prima persona per la sua conferma. Il tecnico aveva indicato il turco come una pedina utile nel nuovo progetto tattico, ma ora la Roma dovrà tornare sul mercato per colmare una casella importante della rosa.

La Juventus sorride per un colpo arrivato inaspettatamente, mentre la Roma si ritrova a gestire una situazione che sembrava ormai risolta. Un episodio che conferma una delle regole più imprevedibili del mercato: finché non c’è una firma, nulla è davvero chiuso.

La vicenda Celik apre però anche un fronte di discussione sulle responsabilità interne alla Roma. A Radio Radio Mattino – Sport & News, Nando Orsi ha detto: “Anche stavolta è colpa di Massara? Gasperini è il plenipotenziario della Roma e non riesce a farsi fare un contratto per Celik? Questa è anche una sua sconfitta!“.

Secondo Orsi, infatti, se il tecnico giallorosso ha un ruolo così centrale nelle decisioni societarie e sportive del club, allora anche lui dovrebbe assumersi parte della responsabilità per un’operazione sfumata proprio sul più bello. Il mancato rinnovo di Celik diventa così non soltanto una questione di mercato, ma anche un tema legato agli equilibri interni di Trigoria.