Roggero: Mattarella convoca Nordio dopo l’istanza per la grazia | Con Avv. Caiazza e Riccardo Molinari

La vicenda di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Grinzane Cavour, arriva a una svolta con la sentenza della Cassazione, anche se la sua storia giudiziaria e politica è tutt’altro che chiusa. Tutto nasce il 28 aprile 2021, quando tre uomini tentano una rapina nella sua gioielleria: Roggero reagisce sparando contro i malviventi in fuga, uccidendone due e ferendone un terzo, poi arrestato. Per i giudici, che hanno escluso la legittima difesa, l’azione dei rapinatori era ormai conclusa nel momento in cui Roggero ha aperto il fuoco.

Dopo i 17 anni inflitti in primo grado dalla Corte d’Assise di Asti e la riduzione a 14 anni e 9 mesi in appello, la Cassazione ha reso definitiva la condanna, confermando anche il pagamento di provvisionali per complessivi 480mila euro.

Il video, il ripensamento, la costituzione rimandata

Roggero ha commentato la sentenza con un messaggio sui social, dicendosi pronto a entrare in carcere e chiedendo ai suoi sostenitori di “essere la sua voce” per una legge più dura contro la criminalità. Nelle ore successive, però, ha scelto di non presentarsi subito, in attesa dell’ordine formale di carcerazione. Il fratello Dante ha confermato la situazione, descrivendolo come un uomo provato ma ancora combattivo.

La mobilitazione politica per la grazia

La condanna ha subito riacceso il fronte politico. Il vicepremier Matteo Salvini ha bollato la sentenza come ingiusta, rivolgendosi direttamente al Quirinale per chiedere la grazia presidenziale, mentre il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha già avviato l’istruttoria necessaria. Diversi capigruppo di maggioranza hanno inoltre lanciato una raccolta firme a sostegno del gioielliere.

L’intervista a Lavori in Corso all’avv. Caiazza e a Riccardo Molinari.