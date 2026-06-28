“La NATO vuole portarci in guerra, manca una parte fondamentale nello scontro con Rutte” | Gen. Mini

Dall’Ucraina al Medio Oriente, passando per la crisi con l’Iran e il ruolo delle basi NATO in Italia, l’ex comandante NATO è intervenuto con un’analisi durissima sulla postura dell’Alleanza Atlantica e sul rischio che l’Europa finisca per pagare il prezzo più alto. Uno dei passaggi centrali riguarda le dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte, secondo cui dalle basi italiane sarebbero partiti centinaia di voli durante le recenti tensioni legate all’Iran. Mini invita però a distinguere: “Non sono 500 aerei, sono 500 voli”, spiegando che il dato, preso isolatamente, rischia di essere incompleto e fuorviante. Ma il punto più politico, secondo il generale, riguarda la distinzione tra voli “logistici” e voli operativi. Una separazione che Mini giudica artificiosa: “Se non ci fosse la logistica non ci sarebbe nessuna guerra”. E ancora: “La guerra si fa essenzialmente con la logistica”. Per l’ex comandante NATO, minimizzare il ruolo della logistica significa non comprendere la natura stessa dei conflitti moderni: rifornimenti, munizioni, carburante, trasporti e supporto operativo sono parte integrante della macchina bellica. Mini interpreta anche le parole di Rutte come una possibile risposta alle accuse di Donald Trump verso gli alleati europei, spesso accusati di non fare abbastanza. Secondo il generale, il segretario NATO avrebbe voluto dimostrare che l’Europa, in realtà, ha sostenuto concretamente gli Stati Uniti. Mini parla di una comunicazione politica precisa: “Anche la verità può essere fuorviante, dipende da quello che se ne fa della notizia”.

In altre parole, il dato sui voli potrebbe essere vero, ma usato per rafforzare una narrazione interna all’Alleanza. Secondo Mini, il tentativo di Rutte sarebbe anche quello di salvaguardare il ruolo della NATO in un momento delicatissimo, soprattutto dopo le tensioni con Trump e le sue minacce di disimpegno dall’Alleanza Atlantica. “La NATO vuole portare l’Europa in guerra contro la Russia“. Secondo l’ex comandante NATO, l’Europa si starebbe preparando, almeno sul piano politico e comunicativo, a uno scenario di conflitto più ampio entro il 2030. Un processo che Mini definisce pericoloso, anche perché alimentato da una retorica sempre più bellicista.

Per il generale, Rutte si muove dentro questa cornice: deve mostrare che gli alleati sono utili, che l’Europa resta agganciata agli Stati Uniti e che la NATO conserva una sua funzione strategica. Ma il risultato, secondo Mini, potrebbe essere l’opposto di quello desiderato.