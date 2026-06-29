Roma-UEFA, acqua alla gola! L’Inter punta due titolarissimi, Gasp trema

ASSALTO INTER – La Roma deve trovare circa 60 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare il settlement agreement con la UEFA. Una scadenza pesantissima, arrivata ormai all’ultimo giorno utile, che rischia di condizionare in modo decisivo il mercato giallorosso. Sullo sfondo, intanto, si muove l’Inter, pronta a valutare due profili importanti della rosa di Gian Piero Gasperini: Mile Svilar e Niccolò Pisilli.

Come riportato dal direttore Ilario Di Giovambattista in diretta su Radio Radio – Lo Sport, la Roma si aspetta da un momento all’altro due possibili offerte da parte della stessa società, l’Inter. I nerazzurri avrebbero messo nel mirino Svilar, considerato uno degli obiettivi sotterranei di Beppe Marotta, e Pisilli, che potrebbe diventare un nome caldo soprattutto in caso di partenza di Davide Frattesi.

Il quadro è delicato, perché Gasperini considera Svilar un elemento centrale del suo progetto tecnico e non vorrebbe nemmeno prendere in considerazione una sua cessione. Anche per questo, l’eventuale arrivo di un’offerta importante metterebbe la società davanti a una scelta complicata: proteggere l’ossatura della squadra o sacrificare pezzi pesanti per sistemare i conti.

Roma-UEFA, la cifra da trovare entro il 30 giugno

Secondo quanto spiegato da Di Giovambattista, la cifra necessaria per rientrare nei parametri UEFA sarebbe di circa 60 milioni di euro. Non 30 o 40, ma nemmeno i 90 o 100 milioni circolati in altre ricostruzioni: il numero indicato in diretta è quello di una plusvalenza complessiva molto alta, da realizzare in tempi ormai strettissimi.

La Roma, nelle scorse settimane, avrebbe pensato di raggiungere l’obiettivo attraverso altre uscite. Tra le piste mai decollate fino in fondo c’è anche il forte interessamento del Chelsea per Wesley. Il club inglese avrebbe manifestato la propria disponibilità a muoversi, ma la trattativa non è mai realmente partita: la Roma ha scelto di non sedersi al tavolo, anche per la netta opposizione di Gasperini.

Il tecnico giallorosso, infatti, si sarebbe messo di traverso davanti alla possibilità di perdere un giocatore ritenuto funzionale alla sua idea di squadra. Una decisione che racconta bene il braccio di ferro interno tra necessità economiche e priorità tecniche.

Resta anche l’ipotesi di un confronto diretto con la UEFA per ridiscutere la situazione e accettare eventualmente il pagamento di una penale. Ma anche questa strada avrebbe un costo rilevante: la multa potrebbe aggirarsi tra i 10 e i 12 milioni di euro, con il rischio di ulteriori restrizioni europee.

La Roma arriva dunque alla scadenza con margini ridottissimi e decisioni pesanti da prendere. Tra il bisogno di fare plusvalenze, il no di Gasperini ad alcune cessioni e l’Inter pronta a osservare da vicino Svilar e Pisilli, le prossime ore possono diventare decisive per il mercato giallorosso.

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