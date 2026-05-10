Roma, spunta un clamoroso retroscena ▷ “Vi sveliamo cos’ha fatto Ranieri prima di andarsene”

L’ennesimo terremoto in casa Roma porta un nome pesante: Claudio Ranieri. Quello che fino a poche settimane fa sembrava un semplice riassetto societario si è trasformato in una vera e propria frattura interna, culminata con l’addio dello storico tecnico e dirigente romanista. Dietro la separazione, ci sarebbero tensioni sempre più forti con Gian Piero Gasperini, uomo scelto dalla proprietà per guidare il nuovo progetto tecnico.

La sensazione, a Trigoria, è che si sia consumato uno scontro tra due idee diverse di Roma. Da una parte Ranieri, figura istituzionale, legata all’ambiente e alla tradizione romanista, convinto della necessità di mantenere equilibrio all’interno del club e proteggere il gruppo dirigente. Dall’altra Gasperini, allenatore abituato ad avere grande peso decisionale, intenzionato a costruire una struttura tecnica modellata sulle sue esigenze, come accaduto negli anni all’Atalanta.

Le prime crepe sarebbero nate durante le discussioni sul mercato e sull’organizzazione sportiva. Ranieri avrebbe difeso il lavoro del direttore sportivo Massara e di alcuni uomini già presenti nell’area tecnica, mentre Gasperini avrebbe chiesto maggiore autonomia e un controllo più ampio sulle scelte operative.

A incrinare definitivamente il rapporto sarebbero poi state alcune dichiarazioni pubbliche rilasciate nelle scorse settimane. Ranieri aveva sottolineato come i nuovi acquisti fossero stati condivisi con l’allenatore, parole che — secondo quanto filtra da ambienti vicini al club — non sarebbero state gradite da Gasperini, che le avrebbe interpretate come un tentativo di scaricare responsabilità.

Da quel momento il clima si sarebbe raffreddato rapidamente, fino alla decisione finale. La proprietà Friedkin avrebbe scelto di puntare con decisione sul progetto Gasperini, considerato centrale per il futuro della Roma. Una scelta forte, che avrebbe inevitabilmente portato all’uscita di scena di Ranieri.

Anche il comunicato dell’addio sarebbe stato motivo di tensione interna. Secondo diversi retroscena, Ranieri avrebbe preferito un messaggio più istituzionale e meno legato alla figura del nuovo allenatore, mentre la società avrebbe voluto ribadire pubblicamente la fiducia totale in Gasperini.

Il retroscena sull’addio di Ranieri

Secondo quanto rivelato dal direttore Ilario Di Giovambattista a Radio Radio Lo Sport, emergerebbe un retroscena significativo sul momento dell’addio del tecnico e dirigente giallorosso.

Stando a questa ricostruzione, Ranieri — nel momento della separazione dal club — avrebbe salutato soltanto lo staff medico, senza avere un confronto diretto né un saluto con i giocatori della rosa.

Sempre secondo quanto riportato, infatti, i calciatori della Roma avrebbero mostrato un sostegno compatto al progetto tecnico di Gian Piero Gasperini, segnalando una chiara adesione alla nuova guida tecnica e alla sua visione calcistica.