Lazio-Inter, Franco Melli “A Botta Calda” ▷ “Non si può perdere così, l’Inter ha passeggiato!”

L’Inter supera 2-0 la Lazio, conquista la Coppa Italia e chiude nel migliore dei modi una stagione straordinaria. La squadra di Cristian Chivu porta così a casa la decima Coppa Italia della propria storia, restando alle spalle soltanto della Juventus.

Per il tecnico nerazzurro è una notte storica: al primo anno in panchina conquista infatti uno straordinario doblete, vincendo sia lo Scudetto che la Coppa Italia.

Serata amara invece per la Lazio, che sperava di salvare almeno in parte una stagione complicata attraverso il trofeo. I biancocelesti, però, hanno confermato le difficoltà già viste nelle ultime settimane e chiuderanno ancora una volta fuori dalle competizioni europee.

La finale si sblocca al 14’, quando Marusic devia nella propria porta un corner battuto da Dimarco e prolungato da Thuram. L’Inter prende il controllo della gara e al 35’ trova anche il raddoppio con Lautaro Martinez, bravo a sfruttare un grave errore di Nuno Tavares dopo il recupero palla di Dumfries.

Nella ripresa i nerazzurri gestiscono senza particolari problemi, mentre la Lazio riesce a rendersi pericolosa soltanto in rare occasioni con Noslin e Dia.

Lazio-Inter, il commento di Franco Melli “A Botta Calda”

Al termine della partita, è arrivato il commento di Franco Melli “A Botta Calda“:

“Una serata amara, si può perdere ma non così. Abbiamo vissuto un monologo interista, anche se nel secondo tempo la Lazio ha avuto due volte l’occasione di riaprire la partita. Nel primo tempo, la Lazio è stata brutta, inguardabile, accartocciata. L’Inter ha poi passeggiata, si è resa protagonista di un’esibizione“.

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