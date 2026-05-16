Juventus, attacco choc di Franchi ▷ “Basta, non lo voglio mai più vedere: fatelo fuori!”

Il futuro di Dušan Vlahović resta uno dei temi più caldi in casa Juventus. L’attaccante serbo, arrivato a Torino nel gennaio 2022 per oltre 80 milioni di euro, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e, al momento, il suo destino è ancora tutto da scrivere.

Una stagione complicata, quella dell’ex Fiorentina, condizionata da un lungo stop dovuto a un grave infortunio all’adduttore. Ma il ritorno in campo ha immediatamente cambiato il volto dell’attacco bianconero: due gol consecutivi contro Verona e Lecce e la sensazione crescente che Luciano Spalletti voglia puntare forte su di lui nella corsa finale verso la qualificazione in Champions League.

Al termine della sfida contro il Lecce, il tecnico bianconero non ha nascosto l’importanza del numero 9 serbo all’interno del progetto juventino: “La mancanza di Vlahovic l’abbiamo sofferta come il pane – ha detto a fine partita l’allenatore della Juve -. Non si può giocare a calcio senza uno con le sue caratteristiche, senza un terminale fisico, forte, che fa gol“.

Parole che confermano quanto l’attaccante sia considerato centrale nello scacchiere tattico juventino, soprattutto in una fase decisiva della stagione.

Juventus, il rinnovo di Vlahović è ancora un rebus: Barcellona e Bayern alla finestra

Nonostante i precedenti tentativi di rinnovo siano andati a vuoto, la Juventus è pronta a tornare alla carica per prolungare il contratto del centravanti. I dirigenti bianconeri starebbero valutando anche un accordo di breve durata, soluzione utile per evitare il rischio concreto di perdere il giocatore a parametro zero.

Sul tavolo, però, restano le forti pressioni dei top club europei. Barcellona e Bayern Monaco seguono con grande attenzione l’evolversi della situazione e avrebbero già manifestato interesse per il bomber serbo.

Proprio i contatti con le due potenze europee rappresentano uno dei principali ostacoli nella trattativa con la Juventus. Le prossime settimane saranno dunque decisive.

Massimo Franchi scatenato contro Vlahović: “Fatelo fuori!”

A Radio Radio Lo Sport, durissimo attacco di Massimo Franchi contro Dušan Vlahović:

“Spalletti vuole trattenere Vlahović? Basta, non o voglio vedere mai più! Che tristezza, sa segnare solo alle piccole: in nazionale fa la riserva a Mitrovic!“.

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