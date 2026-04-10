ROMA-PISA: LE PAGELLE – Svilar 6,5

Serata inoperosa? Nemmeno per sogno: “da” sogno è la parata del primo tempo, tanto per dire, poi un altro grande intervento a inizio ripresa. Padrone in presa alta, aggiungiamo.

Hermoso 6,5

Di fisico e di mestiere, sempre lucido in fase di intercettazione.

N’Dicka 6

Qualche pallone andava gestito con maggior sicurezza e minore precipitazione.

Ghilardi 6,5

Si sarebbe potuto divertire anche di più, con una maggiore intensità collettiva, perché avrebbe viaggiato palla al piede con maggior frequenza.

Celik 6

Giallo evitabile, propensione ad andare creando superiorità, Gasp spera che contro l’Atalanta vada a benzina e non a gasolio.

Cristante 6,5

Partita con poche sbavature e con alta soglia di lucidità tattica.

Pisilli 6+

Meno “box to box” perché rallenta, nel primo tempo, tutta la Roma, però lui nel frattempo sta imparando a diversificare le sue funzioni, sotto l’egida di Gasp.

Rensch 7

Bella partita, intensa e utile nel creare superiorità a sinistra, assist compreso.

Pellegrini 6+

Peccato per l’infortunio, perché per un paio di palloni persi ne aveva puliti una quindicina, rilanciando l’azione. Una gran punizione all’incrocio, tanta generosità nel recupero palla.

Soulé 6

Eppur si muove, la crescita si nota.

Malen 8

Lucida l’argenteria e la espone nella serata firmata interamente da lui. La porta lo sente ancora prima che lui senta lei, come se si cercassero a vicenda.

El Shaarawy 6

Generoso, acclamato, in ogni caso utile.

El Aynaoui 6+

Work in progress, appare più sciolto e propositivo negli inserimenti.

Vaz 6

Il ragazzino si lancia sempre laddove sente che possa arrivare il fascio di luce dell’azione.

Angelino 6

Alla ricerca della sta versione più decente, può essere un “acquisto” per il finale di stagione.

Gasperini 7

Stasera l’avversario principale non sembrava il Pisa.