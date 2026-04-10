ROMA-PISA: LE PAGELLE – Svilar 6,5
Serata inoperosa? Nemmeno per sogno: “da” sogno è la parata del primo tempo, tanto per dire, poi un altro grande intervento a inizio ripresa. Padrone in presa alta, aggiungiamo.
Hermoso 6,5
Di fisico e di mestiere, sempre lucido in fase di intercettazione.
N’Dicka 6
Qualche pallone andava gestito con maggior sicurezza e minore precipitazione.
Ghilardi 6,5
Si sarebbe potuto divertire anche di più, con una maggiore intensità collettiva, perché avrebbe viaggiato palla al piede con maggior frequenza.
Celik 6
Giallo evitabile, propensione ad andare creando superiorità, Gasp spera che contro l’Atalanta vada a benzina e non a gasolio.
Cristante 6,5
Partita con poche sbavature e con alta soglia di lucidità tattica.
Pisilli 6+
Meno “box to box” perché rallenta, nel primo tempo, tutta la Roma, però lui nel frattempo sta imparando a diversificare le sue funzioni, sotto l’egida di Gasp.
Rensch 7
Bella partita, intensa e utile nel creare superiorità a sinistra, assist compreso.
Pellegrini 6+
Peccato per l’infortunio, perché per un paio di palloni persi ne aveva puliti una quindicina, rilanciando l’azione. Una gran punizione all’incrocio, tanta generosità nel recupero palla.
Soulé 6
Eppur si muove, la crescita si nota.
Malen 8
Lucida l’argenteria e la espone nella serata firmata interamente da lui. La porta lo sente ancora prima che lui senta lei, come se si cercassero a vicenda.
El Shaarawy 6
Generoso, acclamato, in ogni caso utile.
El Aynaoui 6+
Work in progress, appare più sciolto e propositivo negli inserimenti.
Vaz 6
Il ragazzino si lancia sempre laddove sente che possa arrivare il fascio di luce dell’azione.
Angelino 6
Alla ricerca della sta versione più decente, può essere un “acquisto” per il finale di stagione.
Gasperini 7
Stasera l’avversario principale non sembrava il Pisa.