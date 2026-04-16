Bayern Monaco-Real Madrid, la rabbia di Damascelli ▷ “Sistema marcio, c’è una strana coincidenza…”

BAYERN MONACO-REAL MADRID – Notte ad altissima tensione all’Allianz Arena, dove il Bayern Monaco conquista la semifinale al termine di una sfida spettacolare e carica di polemiche contro il Real Madrid. Il 4-3 finale premia i tedeschi, già forti del vantaggio maturato all’andata.

La gara si sviluppa fin dai primi minuti su ritmi elevati, con continui ribaltamenti di fronte e un equilibrio che tiene il risultato in bilico. A cambiare radicalmente il volto del match è l’episodio che arriva a pochi minuti dalla fine: Camavinga, già ammonito, interviene su Kane in un contrasto giudicato falloso dall’arbitro Vincic, che estrae il secondo cartellino giallo. La decisione scatena proteste veementi da parte dei giocatori spagnoli, convinti dell’eccessiva severità del provvedimento.

Con il Real Madrid in inferiorità numerica e visibilmente scosso, il Bayern approfitta immediatamente della situazione. Nel giro di pochi minuti arrivano i gol che chiudono la contesa: prima la rete di Luis Díaz, poi il sigillo definitivo firmato da Olise, che fa esplodere lo stadio e mette in cassaforte il passaggio del turno.

Il triplice fischio, però, non segna la fine delle tensioni. I giocatori del Real si riversano sull’arbitro per contestare la direzione di gara, mentre la situazione degenera ulteriormente con l’espulsione di Arda Güler per proteste. Il clima resta incandescente anche negli spogliatoi, dove si registrano momenti di forte nervosismo tra alcuni protagonisti delle due squadre.

Il Bayern Monaco può così festeggiare l’accesso alla semifinale, dove affronterà il PSG. Per il Real Madrid, invece, resta l’amarezza per un finale caotico e per una qualificazione sfumata tra polemiche e rimpianti.

Bayern Monaco-Real Madrid, il duro commento di Tony Damascelli

A Radio Radio Mattino – Sport & News, Tony Damascelli ha espresso un giudizio durissimo sull’episodio chiave della partita, ovvero l’espulsione di Eduardo Camavinga. Secondo Damascelli, quel cartellino rosso ha inciso in maniera determinante sull’andamento della gara, alterandone l’equilibrio proprio nel momento decisivo.

Non si è fermato qui: nel mirino è finito anche l’arbitro Slavko Vincic, la cui gestione del match è stata definita in termini molto critici.

“Questo sistema mi fa schifo! L’espulsione di Camavinga ha condizionato la gara e il risultato. La carriera dell’arbitro Vincic è esplosa da quando Ceferin è diventato presidente della UEFA. Entrambi sloveni: solo una coincidenza o sono io maligno?“