Atalanta-Lazio, Fussco “A Botta Calda” ▷ “Serata da maledetti laziali, Motta formidabile!”

La Lazio batte l’Atalanta e vola in finale di Coppa Italia!
Una partita bloccata, povera di occasioni e giocata più sui nervi che sulla qualità.
Il primo vero squillo arriva al 61’, quando l’Atalanta trova la rete con Ederson. Il gol, però, viene annullato dopo revisione al VAR: De Ketelaere serve un pallone insidioso in area, deviato da Gila, con Motta che non riesce a trattenerlo anche a causa dell’intervento di Krstovic. Dopo l’on field review, l’arbitro ravvisa un fallo proprio di Krstovic sul portiere e cancella il vantaggio nerazzurro.
Da lì in avanti, la gara torna a scorrere senza particolari sussulti, almeno fino al finale, quando il match si accende improvvisamente.
All’85’ è la Lazio a colpire: Romagnoli, con una zampata da vero centravanti, batte Carnesecchi e porta avanti i biancocelesti.
La reazione dell’Atalanta è immediata. Passano appena due minuti e Pasalic ristabilisce l’equilibrio, riaccendendo una partita che sembrava ormai indirizzata.
Nel recupero, al 95’, la Dea sfiora addirittura il colpo decisivo: gran colpo di testa di Scamacca, ma Motta si supera deviando il pallone sulla traversa.
Si va così ai tempi supplementari, dove le emozioni non mancano. L’Atalanta trova ancora la via del gol con Raspadori, ma anche in questo caso la rete viene annullata per posizione di fuorigioco.
Alla fine, la sfida si decide ai calci di rigore. A risultare decisivo è ancora Motta, protagonista assoluto con quattro parate consecutive che consegnano la vittoria alla Lazio.
I biancocelesti staccano così il pass per il turno successivo, dove troveranno l’Inter guidata da Chivu, vittoriosa nella giornata di ieri contro il Como.
A fine partita arriva il commento di Alessandro Fusco “A Botta Calda”