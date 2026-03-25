ITALIA-IRLANDA DEL NORD – Manca sempre meno alla prima sfida valida per i playoff dei Mondiali, un crocevia fondamentale per il futuro della Nazionale: Italia–Irlanda del Nord. Un appuntamento che riporta inevitabilmente alla mente i fantasmi recenti del calcio italiano, ancora segnato dalle dolorose esclusioni dalle ultime due edizioni della Coppa del Mondo. Ferite ancora aperte nel cuore dei tifosi azzurri, che guardano a questa sfida con un misto di speranza e timore.

Il clima attorno alla Nazionale guidata da Gattuso è tutt’altro che sereno. Le polemiche continuano ad alimentarsi giorno dopo giorno, riflettendo interrogativi profondi sulla reale condizione del calcio italiano. Il movimento appare fragile, diviso e incapace, almeno finora, di ritrovare quella compattezza necessaria nei momenti decisivi.

Italia-Irlanda del Nord, il durissimo sfogo di Ferrajolo alla vigilia

A Radio Radio Lo Sport, Luigi Ferrajolo si è lasciato andare ad un vero e proprio sfogo, duro e senza mezzi termini, rivolto direttamente alla Federazione. Al centro della polemica, la decisione della FIGC di non accogliere la richiesta del commissario tecnico di organizzare uno stage preparatorio in vista di due gare decisive per il destino degli Azzurri.

Secondo quanto dichiarato dal presidente federale Gravina, la mancata concessione sarebbe legata all’impossibilità di trovare date utili per recuperare le partite di Serie A che sarebbero state rinviate. Una motivazione che però non ha convinto Ferrajolo, il quale ha espresso tutta la sua indignazione: “Sono schifato e indignato! Si sta raggiungendo l’apice. Se non andiamo ai Mondiali la colpa sarà solo del presidente e della Federazione!“

Intanto, sul campo, resta l’urgenza di rispondere con i fatti. La sfida contro l’Irlanda del Nord non è soltanto una partita: è un banco di prova per un’intera generazione calcistica, chiamata a riscattare anni difficili e a restituire credibilità a una Nazionale che ha urgente bisogno di ritrovare identità, orgoglio e risultati.