VIDEO – Goretzka “gratis”… ma a 9 milioni! Scatta la guerra tra Juve, Milan, Inter e Napoli

Leon Goretzka si prepara a chiudere la sua lunga avventura al Bayern Monaco dopo otto stagioni piene di trofei, tra cui il triplete del 2020 e numerose Bundesliga. Il contratto in scadenza e l’assenza di trattative per il rinnovo aprono alla possibilità di un trasferimento a parametro zero, trasformandolo in una delle occasioni più interessanti del mercato europeo. Nonostante i 31 anni, il centrocampista continua a offrire prestazioni di alto livello, ma il Bayern sta portando avanti un ricambio generazionale. In questo scenario, diverse big di Serie A si sono mosse con decisione, attirate da un profilo che unisce esperienza internazionale, fisicità e qualità tecnica.

Goretzka, il Napoli si inserisce! Juve e Milan spingono: il “modello Modric”

Il Napoli è l’ultima squadra ad essersi aggiunta alla corsa, valutando Goretzka come rinforzo ideale per completare un centrocampo già competitivo. La Juventus, invece, guarda con grande attenzione ai parametri zero di lusso, cercando un innesto di spessore senza affrontare costi di cartellino troppo elevati.

Il Milan resta tra i club più interessati e punta a replicare operazioni simili a quella di Luka Modric, arrivato con un ingaggio sostenibile ma con un forte impatto tecnico e mediatico: un’operazione che ha dimostrato come un campione esperto possa alzare il livello della squadra soprattutto in ambito europeo. Goretzka rappresenterebbe un profilo analogo, capace di garantire leadership e continuità ad alto livello.

Inter e big europee alla finestra: il nodo ingaggio

Oltre a Juventus, Milan e Napoli, anche l’Inter osserva da vicino la situazione, pronta a inserirsi per aggiungere forza fisica ed esperienza al proprio centrocampo. Sullo sfondo restano anche top club europei come Atletico Madrid e Arsenal.

Il vero ostacolo, però, è economico: Goretzka al Bayern percepisce attualmente circa 9 milioni di euro netti a stagione e difficilmente accetterà meno di 7 milioni, a cui va aggiunto un bonus alla firma tra gli 8 e i 10 milioni. Un affare quindi “gratuito” solo sulla carta, ma che richiede comunque un investimento importante. Proprio questi costi renderanno la trattativa una vera e propria sfida tra big, destinata a entrare nel vivo nei prossimi mesi.

La speranza, per il bene del nostro calcio, è che un talento del genere possa arrivare in Serie A. Almeno questa è l’idea generale anche delle nostre ‘Teste di Calcio’. Ma in diretta su radio Radio – Lo Sport, c’è chi ha palesato anche dei dubbi su quest’ipotetica operazione di mercato…

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