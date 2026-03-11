“Una porcheria, si sarebbe dovuto vergognare!” ▷ Il caso Bastoni-Kalulu fa scoppiare ancora lo scontro

A quasi un mese di distanza, l’episodio tra Alessandro Bastoni e Pierre Kalulu continua a far discutere e resta uno dei momenti più controversi di questo inizio di stagione. Il contatto avvenuto durante Inter-Juventus ha infatti lasciato strascichi importanti, alimentando polemiche e divisioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Tutto nasce nel corso del primo tempo della sfida tra nerazzurri e bianconeri. Il difensore juventino Pierre Kalulu viene espulso per somma di ammonizioni, ma è soprattutto il secondo cartellino giallo a finire sotto la lente d’ingrandimento. L’azione incriminata coinvolge Alessandro Bastoni. Nel tentativo di contendere il pallone al centrale dell’Inter, Kalulu viene sanzionato dall’arbitro La Penna dopo la caduta del difensore nerazzurro. Le immagini, però, hanno dimostrato come il contatto, in realtà, sia inesistente, con Bastoni che accentua la caduta inducendo il direttore di gara a estrarre il secondo giallo.

A rendere l’episodio ancora più acceso è stata la reazione dello stesso Bastoni al momento dell’espulsione: un’esultanza vistosa, indirizzata verso l’avversario appena allontanato dal campo. Un gesto che ha fatto discutere e che ha contribuito ad alimentare ulteriormente la tensione, soprattutto nell’ambiente juventino.

Le polemiche, però, non si sono fermate al triplice fischio. Da quel momento Bastoni è diventato uno dei bersagli principali delle tifoserie avversarie. In ogni trasferta dell’Inter, il difensore nerazzurro viene accolto da una pioggia di fischi ogni volta che tocca il pallone, segno di quanto quell’episodio continui ancora oggi a dividere il mondo del calcio.

Bastoni-Kalulu: il caso genera ancora aspre polemiche

Un atteggiamento che non è passato inosservato ai nostri opinionisti di Radio Radio Lo Sport. Tra chi giudica eccessiva la reazione dei tifosi e chi, invece, continua a condannare con fermezza il comportamento del difensore italiano, il dibattito si è immediatamente riacceso. Segno di come quell’episodio non sia stato ancora archiviato e continui ad alimentare discussioni e interpretazioni contrastanti nel mondo del calcio.

ASCOLTO LO SCONTRO INTEGRALE SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO RADIO LO SPORT