Colpo di scena Musetti: l’annuncio di questi minuti lascia i tifosi senza parole, ecco tutti i dettagli.

Dopo i problemi fisici accusati agli Australian Open e lo stop di alcune settimane, Lorenzo Musetti è pronto a tornare in campo. L’attuale numero 5 del ranking Atp sarà infatti impegnato al Masters 1000 di Indian Wells, dove vuole tornare protagonista e provare a impensierire i favoritissimi Alcaraz e Sinner.

Il problema all’adduttore della gamba destra è ormai alle spalle e Musetti è atteso dall’esordio contro Marton Fucsovics. Ecco intanto quanto ammesso in queste ore dal 24enne di Carrara nel corso di un’intervista a ‘Sky Sport’: “Ritiro contro Djokovic a Melbourne? All’inizio non è stata facile da digerire, è stato un momento davvero complicato perché ci sono rimasto male, come credo si sia visto. Ho rivisto quella sfida e credo di aver giocato una delle gare più belle della mia carriera. Proprio su questi spunti sto ancora lavorando per migliorare“.

Ora, però, a parlare sarà il campo: Musetti deve dimostrare di essersi messo alle spalle la delusione australiana e di poter recitare anche quest’anno un ruolo da protagonista assoluto.