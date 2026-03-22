Sinner trionfa anche a Miami: arriva il clamoroso annuncio sul tennista italiano, con conseguente resa di Alcaraz. Ecco cosa è successo

Jannik Sinner on fire. Il tennista altoatesino vuole recuperare decisamente il terreno perduto: gli Australian Open persi in semifinale, la figura barbina a Doha sono stati quasi un’onta per il nativo di San Candido che ha voluto riscattarsi subito. E l’ha fatto alla grandissima. La vittoria ad Indian Wells è stata spettacolare, arrivata senza nemmeno perdere un set ed ora ha il mirino puntato su Miami Open.

Il Sunshine Double è il suo prossimo obiettivo, da vincere senza sé e senza ma giusto per entrare nell’élite dei tennisti. Basti pensare che l’ultimo a riuscirci è stato Federer nel 2017. Il grande obiettivo è stato lanciato ed ora sembra davvero che nessuno possa fermarlo.

Se Alcaraz, dopo l’eliminazione in semifinale in California cerca riscatto, Jannik è pronto a battere anche lo spagnolo in una finale annunciata che però non è ancora andata in scena in questa annata. Il coach americano Rick Macci, intanto, ha già detto la sua.

“Mi è stato chiesto di indicare il vincitore del torneo maschile del Masters a Miami ed ho la sensazione che sarà Sinner a trionfare conquistando la doppietta. I campi veloci ed il suo stile di gioco mettono in difficoltà gli avversari e offre diverse opzioni il rimbalzo più basso“.