Clamoroso siparietto a Indian Wells: il protagonista è ancora una volta Jannik Sinner, ecco tutti i dettagli.

Super Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells. Il numero 2 del ranking Atp ha infatti sconfitto senza problemi domenica sera Denis Shapovalov e si è qualificato per gli ottavi di finale dove se la vedrà con il brasiliano Joao Fonseca, attuale numero 35 al mondo. Una sfida davvero interessante e da non sottovalutare assolutamente visto il grande talento del giovane sudamericano.

Sinner ha regalato spettacolo anche subito dopo la gara contro Shapovalov nel corso dell’intervista concessa alla stampa presente. Uno dei giornalisti si è rivolto al campione di San Candido con una domanda particolare: “Devi amare davvero la vita nel tour per continuare a farla e per apprezzarne la maggior parte degli aspetti, però mi chiedo se ci sia qualcosa del mestiere da professionista che ti piace proprio poco“.

Sinner, a quel punto, non ha esitato dicendo: “Cosa non mi piace? Le conferenze stampa, rispondere sempre alle stesse domande…“. Un momento davvero esilarante che ha fatto sorridere tutte le persone presenti in sala stampa.