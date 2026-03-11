Clamoroso siparietto a Indian Wells: il protagonista è ancora una volta Jannik Sinner, ecco tutti i dettagli. 

Super Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells. Il numero 2 del ranking Atp ha infatti sconfitto senza problemi domenica sera Denis Shapovalov e si è qualificato per gli ottavi di finale dove se la vedrà con il brasiliano Joao Fonseca, attuale numero 35 al mondo. Una sfida davvero interessante e da non sottovalutare assolutamente visto il grande talento del giovane sudamericano.

Jannik Sinner
Sinner (foto Eurosport) – radioradio.it

Sinner ha regalato spettacolo anche subito dopo la gara contro Shapovalov nel corso dell’intervista concessa alla stampa presente. Uno dei giornalisti si è rivolto al campione di San Candido con una domanda particolare: “Devi amare davvero la vita nel tour per continuare a farla e per apprezzarne la maggior parte degli aspetti, però mi chiedo se ci sia qualcosa del mestiere da professionista che ti piace proprio poco“.

Sinner, a quel punto, non ha esitato dicendo: “Cosa non mi piace? Le conferenze stampa, rispondere sempre alle stesse domande…“. Un momento davvero esilarante che ha fatto sorridere tutte le persone presenti in sala stampa.

 