Jannik Sinner ancora protagonista di un gesto clamoroso ad Indian Wells: i tifosi restano senza parole, il tennista altoatesino si è distinto così

Jannik Sinner è impegnato ad Indian Wells, l’ATP Masters 1000 in corso di svolgimento in California negli Stati Uniti. La sua forma è decisamente migliorata rispetto a quanto visto in Australia ed a Doha. L’altoatesino protagonista assoluto in questo torneo sia dentro che fuori dal campo.

il 24enne numero 2 al mondo è stato infatti protagonista di un siparietto davvero molto curioso. Avvicinato da una raccattapalle, dopo una foto la ragazza ha chiesto al tennista se si ricordasse di lei. E, come se non bastasse, ha fatto un gesto chiaro con il gomito replicato poi da Sinner stesso.

E la memoria è andata subito all’edizione del 2024 del torneo californiano: durante un match interrotto per la pioggia, la ragazza in questione riparava dalla pioggia con l’ombrello l’altoatesino. Sinner, da vero gentleman, tolse l’ombrello dalle mani della giovane per mantenerlo in prima persona e riparare entrambi. Un gesto che fece ovviamente fece il giro del mondo con il tennista che poi tolse dall’imbarazzo la donna iniziando con lei una piacevole conversazione.