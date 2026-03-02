Altra pessima notizia per Jannik Sinner: l’annuncio di questi minuti lascia i tifosi dell’azzurro a bocca aperta.

Sinner contro Alcaraz. La nuova stagione tennistica è iniziata proprio come si era conclusa quella precedente, ovvero nel segno dell’esterna sfida tra il campione italiano e quello spagnolo. I trionfi agli Australian Open e a Doha hanno permesso ad Alcaraz di allungare in testa alla classifica Atp, ma Jannik ora è pronto a invertire la rotta per dimostrare a tutti il suo enorme talento.

A dire la sua su questa appassionante rivalità appassionte è adesso Jaime Faria. Il tennista portoghese classe 2003, che sta continuando a recuperare posizioni nel ranking Atp, ha detto la sua nel corso di in un’intervista a ‘PuntodeBreak’: “Alcaraz e Sinner sono due grandissimi campioni che non ti lasciano mai giocare la partita: quando li affronti, sei sopraffatto. Chi scelgo tra i due? Voto Alcaraz, il suo tennis è fantastico“.

Un annuncio che di certo non farà sorridere i tantissimi tifosi del campione di San Candido. Ma ora sta per partire il torneo di Indian Wells, primo Masters 1000 del 2026, e Sinner vuole dimostrare in campo di potersela giocare ancora ad armi pari con il suo grande amico-rivale.