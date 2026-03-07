“Non dirlo a Tozzi questo, sennò…”

Così Capezzone cita Mario Tozzi in diretta, durante una disquisizione sulla sicurezza energetica e sulle possibili alternative per aumentare le forniture. Durante la discussione vengono citate diverse opzioni, tra cui l’eventuale incremento delle forniture dall’Africa e dall’Azerbaigian, oltre alla possibilità di riattivare alcune centrali a carbone che erano state fermate negli anni passati. «Abbiamo la possibilità, se necessario, di ampliare le forniture dall’Africa, di ampliare le forniture dall’Azerbaijan» dice Capezzone mentre si accenna anche alla questione delle centrali a carbone: impianti che, pur essendo stati chiusi o sospesi, potrebbero teoricamente tornare operativi.

Chiamato in causa Mario Tozzi interviene in diretta e viene accolto così da Capezzone «È il venerdì, è il giorno in cui gli imam parlano… una risata, e buon venerdì signor imam». Il tentativo di alleggerire il clima non viene però accolto da Tozzi risponde piccato: “Per favore, non mi nominare”, afferma con tono deciso, “Il senso dell’umorismo deve far ridere tutti. Se ridi solo tu, che umorismo è?”.