Grandi manovre di mercato in casa Juventus in vista del prossimo anno: ecco le ultime su Openda, i dettagli.
Dopo il pareggio contro il Sassuolo, in casa Juve è arrivato il momento di iniziare a pianificare il futuro con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti. Uno dei casi più spinosi riguarda Lois Openda, attaccante classe 2000 della nazionale belga che ha fin qui deluso le aspettative.
Il calciatore non rientra nei piani del club e in estate cambierà squadra, ma appare complicata al momento una sua cessione a titolo definitivo. Proprio per questo motivo – secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Calciomercato.it’ – la Juve starebbe valutando l’idea di liberarlo con la formula del prestito o di inserirlo in una trattativa come contropartita tecnica per uno scambio di giocatori.
L’attacco bianconero rischia di essere completamente stravolto in vista della prossima stagione e, al momento, il maggiore indiziato a cambiare aria sembra essere proprio Openda: quale sarà la prossima destinazione dell’ex Lipsia? Lo scopriremo molto presto…