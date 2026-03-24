Grandi manovre di mercato in casa Juventus in vista del prossimo anno: ecco le ultime su Openda, i dettagli. 

Dopo il pareggio contro il Sassuolo, in casa Juve è arrivato il momento di iniziare a pianificare il futuro con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti. Uno dei casi più spinosi riguarda Lois Openda, attaccante classe 2000 della nazionale belga che ha fin qui deluso le aspettative.

Lois Openda
Openda (Lapresse) – radioradio.it

Il calciatore non rientra nei piani del club e in estate cambierà squadra, ma appare complicata al momento una sua cessione a titolo definitivo. Proprio per questo motivo – secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Calciomercato.it’ – la Juve starebbe valutando l’idea di liberarlo con la formula del prestito o di inserirlo in una trattativa come contropartita tecnica per uno scambio di giocatori.

L’attacco bianconero rischia di essere completamente stravolto in vista della prossima stagione e, al momento, il maggiore indiziato a cambiare aria sembra essere proprio Openda: quale sarà la prossima destinazione dell’ex Lipsia? Lo scopriremo molto presto…

 