La Juve ha un nuovo centravanti in vista della prossima stagione: arriva lo scambio con Jonathan David, due piccioni con una fava

Un colpo di mercato da chiudere per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Alla Continassa si lavora sulla squadra 2026/2027, quella che dovrà essere costruita per lottare per lo scudetto. La dirigenza già lavora su diversi profili indicati da Spalletti ma molto cambierà anche in relazione alla posizione finale occupata dai bianconeri.

Se sarà quarto posto e quindi qualificazione alla prossima edizione della Champions League, allora le casse saranno piene di milioni e si potrà ragionare anche con investimenti più importanti. Al contrario, invece, non è esclusa la cessione di un big. A prescindere dalla posizione finale, alla Continassa si lavora su uno scambio in attacco che può portare a Torino un grande colpo.

L’obiettivo è uno solo, Kolo Muani. Sei mesi da gennaio a giugno – poi diventati otto con il Mondiale per Club – in cui ha convinto tutti tanto che la Juve ha provato ad acquistarlo nelle ultime due sessioni di mercato senza successo. Il francese al Tottenham non si è ambientato e guarda con nostalgia alla Serie A ed alla Juve.

L’idea delle due società è dare vita ad uno scambio alla pari: la valutazione tra i due è simile, così come gli ingaggi. David è un pallino di Campos che vede in lui il talento che a Lille ha fatto sfracelli. Juve e PSG lavorano a questa opzione.