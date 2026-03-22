“Capito perché in Russia ora non c’è internet? Palantir è la scatola nera di interi Stati”

A Mosca non c’è più internet nei cellulari, riportano i principali organi di informazione adducendo un’ipotesi: preparazione per la censura. Ma secondo Marco Antonellis c’è di più, e riguarda invece tutto il contesto geopolitico in veloce evoluzione al quale stiamo assistendo. Le ragioni della Russia citano infatti “ragioni di sicurezza” dietro al blocco di internet. “Putin la potenza di questi strumenti l’ha capita benissimo”, dice il giornalista in diretta ai nostri microfoni. Per “strumenti” si intendono le IA, ma anche chi c’è dietro. Si sta parlando molto infatti negli ultimi giorni degli affari di Palantir e di Peter Thiel, venuto in Italia per una serie di conferenze.

“Dopo che Putin ha visto cosa hanno fatto utilizzando internet in Iran, ha cominciato a bloccare internet perché adesso comincia ad aver paura che il prossimo sia lui, quindi, perché tramite internet riescono a rintracciarlo”. Senza però non dimenticare che “Putin è uno protetto da tecnologie quantistiche bestiali”, dice Antonellis.

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