Roma, scontro infuocato Ferrajolo-Camelio ▷ “Volevano perderla? Quello che dici è vergognoso!”

La pesante sconfitta contro il Bologna e la conseguente eliminazione dalla Europa League hanno lasciato strascichi profondi in casa Roma. Il rocambolesco 4-3 incassato allo Stadio Olimpico ha infatti posto la parola fine a uno degli obiettivi più ambiziosi della stagione giallorossa, alimentando un clima di delusione e interrogativi.

A rendere il quadro ancora più complesso è la situazione in campionato, dove l’obiettivo principale resta la qualificazione alla Champions League. Fino a poche settimane fa, la Roma sembrava avere un margine rassicurante sulle dirette concorrenti, Juventus e Como. Tuttavia, qualcosa si è incrinato improvvisamente.

Il punto di svolta viene individuato da molti nei minuti finali della sfida proprio contro la Juventus. Avanti 3-1 a dieci minuti dal termine, i giallorossi si sono fatti rimontare fino al 3-3, subendo un contraccolpo psicologico evidente. Da quel momento, la squadra ha smarrito certezze e continuità, scivolando fino all’attuale sesto posto in classifica. Oggi la Roma è appaiata ai bianconeri, ma penalizzata dallo scontro diretto, e si trova a tre punti dal Como, attualmente quarto e in zona Champions.

Il finale di stagione si preannuncia dunque incandescente. La qualificazione alla massima competizione europea non è soltanto un traguardo sportivo, ma rappresenta una necessità strategica per il club, sia in termini economici sia di progettualità futura. Un obiettivo che, però, si è sensibilmente complicato.

In questo contesto, si moltiplicano dubbi e tensioni interne. Sotto la lente d’ingrandimento finiscono l’operato dell’allenatore Gian Piero Gasperini e quello del direttore sportivo Frederic Massara, così come il rapporto tra le due figure, descritto da più parti come sempre più delicato.

All’allenatore vengono contestate soprattutto alcune scelte tattiche e la gestione dei cambi, ritenute in più occasioni non all’altezza dei momenti chiave delle partite. Al direttore sportivo, invece, si imputano ritardi sul mercato e il mancato arrivo di rinforzi ritenuti funzionali al progetto tecnico dell’allenatore.

Roma, ancora duro scontro Ferrajolo-Camelio: il motivo

Proprio sul tema delle scelte in campo si è acceso il dibattito a Radio Radio Lo Sport, dove Enrico Camelio ha analizzato nel dettaglio alcuni episodi della gara contro il Bologna. Secondo l’opinionista, Gasperini avrebbe optato per l’ingresso di un esterno offensivo come Bryan Zaragoza al posto di Zeki Çelik nei tempi supplementari con l’intento di evitare i calci di rigore, sbilanciando però la squadra.

Una scelta che si sarebbe rivelata decisiva in negativo. Pochi minuti dopo, infatti, la Roma ha subito il gol proprio su quella fascia, un episodio che ha di fatto sancito l’eliminazione dalla competizione.

Le dichiarazioni di Camelio hanno innescato l’ennesimo acceso confronto con Luigi Ferrajolo.