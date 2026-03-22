Che è venuto a fare a Roma Peter Thiel? “Non solo quelle conferenze: Vaticano” | Marco Antonellis

Cosa è venuto a fare Peter Thiel in Italia? Se lo chiedono i giornali, se lo chiedono gli utenti online. Ma secondo Marco Antonellis, qualcosa non è stato osservato abbastanza sulla venuta del CEO di Palantir a Roma. Non è venuto a fare solo “quelle due-tre conferenze” a porte chiuse in cui, in teoria, ha parlato di filosofia e religione. “A Roma c’è il Vaticano“, dice il giornalista in diretta ai nostri microfoni. Ironico e curioso: colui che ha fornito a Stati, come USA, NATO, Ucraina, Israele, intelligenze artificiali da usare in guerra, viene a Roma, nel cuore del cristianesimo, a parlare dell’Anticristo, una categoria filosofica per descrivere le minacce globali usata da colui il quale ha sostenuto che democrazia e libertà non sono più compatibili.

A Roma per imparare

“Il punto vero – dice Marco Antonellis – è che a Roma c’è il Vaticano, l’unica istituzione globale che resiste da qualcosa come 2000 anni. Quindi c’è molto da imparare su come ramificare il potere, su come sedimentare il potere, su come sviluppare il potere“. A Peter Thiel “interessa questa roba qui“. Di potere in mano ne ha già tanto. Con il recente Maven Smart System, l’azienda di Peter Thiel ha “rivoluzionato” la guerra, prendendo la tecnologia e modellandola per chiudere una “catena di uccisione” in pochi clic. Solo l’ennesimo – tragico – punto di svolta nella storia in cui la scienza viene usata per distruggere, anziché costruire. Stavolta le ambizioni potrebbero essere anche più grandi, spiega Antonellis.

“Lui vuole mettere a sistema la sua già potentissima intelligenza artificiale con le strutture e soprattutto le sovrastrutture utilizzate dalla Chiesa in questi 2000 anni. Insomma, siamo di fronte veramente a delle cose enormi che possono stravolgere anche gli Stati, le istituzioni statali così come le abbiamo conosciute. Insomma, parliamoci chiaro, questo qua è uno che senza essere eletto può dirigere un domani interi Stati. E quando dico domani, dico domani nel senso tra 2 o 3 anni”.

L’intervento integrale a Un Giorno Speciale.