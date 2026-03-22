Un mese dopo la Roma trova la vittoria in campionato, la decide Vaz, tra i più criticati dopo l’ultimo periodo nero giallorosso. La Roma si rimette insieme alla Juventus a tre punti dal Como, il commento della partita di Luigi Ferrajolo: “Sembra incredibile ma la Roma ha vinto e ha mantenuto la porta inviolata. Devo dire che di importante e di buono c’è soprattutto la vittoria, poi si è vista una squadra stanca, ferita, con alcuni giocatori modesti.

Per fortuna abbiamo visto Angelino nel finale, speriamo il ritorno sia concreto, ho vito Pisilli molto meglio nel secondo tempo, e ho visto anche un Malen un po’ stanco e impreciso, cercato anche troppo dalla squadra. Tante cose da sistemare, ma ora c’è la sosta e spero che Gasperini possa aggiustare i problemi della squadra”