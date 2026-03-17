Dalla Roma alla Juventus, via al trasferimento: un big cambia maglia e si trasferisce in bianconero, che botta per Gasperini

Il mercato non dorme mai. Una massima sempre di attualità ma che ben rispecchia come i dirigenti dei club passino le giornate – 365 su 365 – a telefonare, convincere, stringere accordi, raggiungere intese e quant’altro. D’altronde il mese di marzo ancor di più considerato come sia cruciale per impostare la sessione estiva di mercato.

Peraltro sono tanti i parametri zero che possono essere ingaggiati perché con il contratto in scadenza e senza alcun tipo di rinnovo. La Juve sta lavorando e battendo questa pista con grande interesse complice un bilancio da tenere d’occhio e spese folli bandite dalla proprietà. Il quarto posto è fondamentale per i bianconeri anche in questo contesto, con Spalletti già avvisato della nuova situazione.

E proprio il tecnico ha già indicato alla sua dirigenza un calciatore da ingaggiare a costo zero. Un profilo con grande esperienza nazionale ed internazionale che può innalzare il tasso tecnico e qualitativo della formazione bianconera. Si tratta di Lorenzo Pellegrini, centrocampista che ha un ingaggio da 4 milioni di euro l’anno.

Il calciatore è molto legato alla Roma e vorrebbe un progetto nella quale sentirsi integrato al 100%. Ecco perché la proposta della Juve sembra arrivare a puntino: Pellegrini può offrire nuove e diverse soluzioni al centrocampo della Juve, anche perché Spalletti lo conosce alla perfezione. L’affare per la Juve è molto interessante e nelle prossime settimane potrebbe esserci l’affondo decisivo.