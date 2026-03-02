Gatti la riprende nel finale, consegnando il pareggio alla Juve all’ultimo respiro: finisce 3 a 3 il posticipo di Serie A, partita in cui la Roma era riuscita a portarsi in vantaggio, e sul 3 a 1 si pensava anche potesse averla chiusa.

Roma-Juve, le pagelle del Prof. Marcacci

Svilar 6

Risponde quando la Juve bussa alla sua porta; è incolpevole nelle tre occasioni in cui i bianconeri entrano dalle finestre che i suoi compagni lasciano aperte.

Mancini 6+

Quando ti punta certe gente un po’ di sofferenza è il minimo sindacale; per il resto Mancio anticipa secco e randella il giusto, non disdegnando la sventagliata alla ricerca di Malen.

N’Dicka 7

Guardiano di un faro che altri ogni tanto spengono: in quei black out il suo nome non figura mai tra i colpevoli.

Celik 6

Lato mancino, c’è un turco certosino. All’inizio prova disagio, poi sale di metri e di giri. In occasione del gol di Boga è più solo di Bobby.

Rensch 7

Novità di serata, la fascia è dominata. Sensazioni: fosse rimasto dentro, la Juve avrebbe avuto meno campo.

Koné 6,5

L’assist a Malen è su carta millimetrata, il duello con Thuram è a colpi di sciabola. Con la Cremonese aveva fatto rodaggio, contro la Juve ha innestato le marce alte.

Cristante 6

Una media aritmetica i palloni sanguinosi che perde e quelli potenzialmente pericolosi che sradica o che recupera. Poi sale pure per dare supporto al palleggio o per tentare di pizzicare Perin.

Pisilli 7

Box to box, facendo credere nella fase più intensa di avere una serie di sosia disposti zolla per zolla.

Wesley 7

Un gol alla Zico in una marea di scatti “dribblosi” ma mai fumosi.

Pellegrini 6

Porta la croce più che cantare, ma nel frattempo bacia N’Dicka con un assist e pulisce più palloni di un magazziniere.

Malen 7,5

Fame di metri e sete di scatti, uno scavetto alla Romario, un’intensità che a volte fa reparto da sola.

El Aynaoui 5,5

Ingresso prima timido, poi fumoso a livello di palleggio e tempi di gioco. Avrebbe dovuto congelare la partita, non finire infreddolito.

Ghilardi 5,5

Sindrome da partita già vinta, quando entra. Non sigilla né il risultato né i sedici metri finali. Battuta a vuoto dopo tante buone prove.

Zaragoza SV

Gasperini 6,5

Senza gli errori individuali a livello di scelte e reattività, staremmo dicendo che l’ha preparata benissimo. Non gli danno una mano i subentrati, tutt’altro.