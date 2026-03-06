Camelio lascia la trasmissione! Roma, Dybala fa scoppiare il caos con Ferrajolo

Nuovo capitolo della ormai celebre “love story radiofonica” tra Enrico Camelio e Luigi Ferrajolo. Durante la diretta su Radio Radio, il dibattito sulla Roma e sull’ennesimo infortunio di Paulo Dybala si è trasformato in un acceso scontro verbale.

Tutto nasce dalla notizia che sta facendo discutere i tifosi giallorossi: un nuovo stop per la ‘Joya’, proprio nel momento più delicato della stagione e con il contratto in scadenza a giugno.

Roma, nuovo infortunio per Dybala: stop di circa 45 giorni

Gli esami effettuati questa mattina presso la clinica Villa Stuart hanno confermato le preoccupazioni dello staff medico della Roma. L’artroscopia al ginocchio sinistro ha evidenziato una piccola lesione parziale del menisco esterno, che è stata immediatamente regolarizzata durante l’intervento.

Per l’attaccante argentino è previsto ora un percorso riabilitativo di circa cinque settimane, seguito da una fase di riatletizzazione di almeno dieci giorni. In totale, lo stop sarà di circa un mese e mezzo.

Un problema che arriva dopo settimane di incertezza: ecografie e risonanze precedenti non avevano infatti evidenziato patologie, motivo per cui si è deciso di procedere con l’esame artroscopico per chiarire definitivamente la situazione.

Roma in emergenza: quante partite salta

L’ennesimo infortunio rappresenta una pesante tegola per l’attacco giallorosso. Dybala è fermo dallo scorso 25 gennaio, dalla partita contro il Milan, ed è già fuori da oltre trenta giorni.

Con i nuovi tempi di recupero, la Joya sarà costretta a saltare almeno sette partite:

Genoa

Como

Lecce

Inter in campionato

in campionato il doppio confronto con il Bologna in Europa League

Il possibile rientro potrebbe arrivare contro l’Atalanta il 19 aprile, quando alla fine del campionato mancherà poco più di un mese.

Il dibattito si accende: scontro Camelio–Ferrajolo

Proprio questi numeri e la continuità fisica sempre più fragile dell’argentino hanno acceso il dibattito nello studio di Radio Radio.

Durante il blocco dedicato alla Roma, la discussione tra Camelio e Ferrajolo è rapidamente degenerata. Tra accuse, battute e toni sempre più accesi, si è arrivati allo scontro diretto.

«Sei un maleducato!», ha sbottato Camelio durante il confronto sui numeri di Dybala, prima di chiudere con un eloquente «ma vaffa…» e lasciare la trasmissione in diretta.

Voi da che parte state?

GUARDA IL VIDEO COMPLETO SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO RADIO – LO SPORT