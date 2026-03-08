Roma impegnata sul campo del Genoa, ma sempre attenta anche alle dinamiche di mercato: ecco le ultimissime.

Cresce l’attesa per la sfida tra Genoa e Roma, in programma domenica alle ore 18:00 e valevole per il ventottesimo turno di Serie A. I giallorossi devono assolutamente tornare al successo dopo il pari contro la Juve nell’ultima giornata, ma sarà complicato sul campo della squadra allenata da De Rossi che quest’anno ha già dimostrato di poter creare problemi a compagini anche più blasonate.

In casa Roma, però, si monitora con attenzione anche il calciomercato. Occhio al futuro del direttore sportivo Frederic Massara, che non ha un rapporto proprio idilliaco con il tecnico Gian Piero Gasperini: secondo quanto riportato dall’edizione di oggi de ‘Il Giornale’, per la sua eventuale sostituzione sarebbero stati sondati diversi nomi ma quello in cima alla lista dei desideri della dirigenza capitolina sarebbe Cristiano Giuntoli, ex dirigente di Napoli e Juventus.

Roma, dunque, che sogna in grande e lavora a un dirigente affermato e di esperienza come Giuntoli: ne sapremo di più nelle prossime settimane, anche perché prima c’è il campo e l’insidiosa trasferta sul campo del Genoa dell’ex De Rossi.