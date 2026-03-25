Roma, bufera in diretta! Gasperini e Ranieri sotto accusa ▷ “Difendi solo la tua parte!”

Dai sorrisi e i proclami della scorsa estate al gelo attuale: è questa la parabola del rapporto tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri all’interno della Roma. Fu proprio il senior advisor giallorosso a puntare sull’allenatore di Grugliasco, scegliendolo per guidare la squadra in un progetto ambizioso ma tutt’altro che semplice. Una decisione coraggiosa, soprattutto alla luce del rapporto non idilliaco tra il tecnico e la tifoseria.

Eppure, con il passare dei mesi, qualcosa si è incrinato: silenzi, sguardi distanti e una sintonia mai realmente decollata raccontano di un legame che oggi appare compromesso. Emblematica la scena recente all’Olimpico: una stretta di mano fredda, quasi di circostanza, a confermare un rapporto ormai logorato.

Gasperini vs Ranieri: Mercato, tensioni e visioni opposte sulla Roma

Alla base della frattura non c’è soltanto il direttore sportivo Massara, ma una divergenza più profonda di visioni tra Gasperini e la dirigenza. L’allenatore non ha mai nascosto la propria insoddisfazione per il mercato, lamentando il mancato arrivo di profili ritenuti fondamentali come Sancho, Fabio Silva, Raspadori e Zirkzee. Esternazioni pubbliche che non sono piaciute a Ranieri, il quale avrebbe preferito un atteggiamento più collaborativo e meno polemico.

A questo si aggiungono frizioni legate alla gestione dello staff medico e di alcuni giocatori chiave come Dovbyk, Dybala, Soulé e Koné, elementi che hanno contribuito ad alimentare un clima sempre più teso. L’arrivo di Malen aveva momentaneamente riportato serenità, ma tra risultati altalenanti e l’eliminazione europea, le tensioni sono riesplose, portando a quella che oggi appare come una vera e propria incompatibilità interna.

Vocalelli duro: “È tutto uno sfascio per colpa di Gasperini? Voglio proprio vedere…”

Nel pieno di questo scenario, arrivano le parole forti di Alessandro Vocalelli a Radio Radio – Lo Sport: “Se decidono di mandarlo via, Gasperini mica si strappa i capelli… È tutto uno sfascio e alla Roma sono convinti sia colpa sua?”. Un giudizio netto, che mette in discussione la narrazione interna al club e invita a riflettere sulle responsabilità complessive. In diretta si scatena il caos, e Vocalelli lancia anche una provocazione: “Voglio proprio vedere se senza di lui poi le cose vanno meglio!”. Un interrogativo destinato a pesare sul finale di stagione e sulle scelte future della società, mentre a Trigoria resta la sensazione di un progetto che, almeno per ora, ha perso direzione e armonia.

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