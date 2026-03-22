Cresce l’attesa per la gara odierna tra Roma e Cremonese, ma intanto ci sono novità importanti a Trigoria. 

Dopo la cocente eliminazione dall’Europa League per mano del Bologna, la Roma si appresta a tornare in campo contro il Lecce nella delicata sfida della trentesima giornata di Serie A. I giallorossi devono assolutamente vincere per non perdere ulteriore terreno dal quarto posto del Como e per raggiungere la Juve, bloccata dal Sassuolo sul pari.

Gian Piero Gasperini pensieroso
Gasperini (foto asroma) – Radioradio.it

Intanto, però, arrivano novità importanti per quel che concerne il futuro del club capitolino. Secondo quanto riferito in queste ore da ‘Forzaroma.info’, a Trigoria ci sarebbero grosse tensioni con lo staff medico per i tanti infortuni occorsi ai calciatori e per la gestione di Pualo Dybala, che è ancora fermo ai box. Si va verso una vera e propria rivoluzione in estate, con alcuni componenti dello staff che potrebbero fare le valigie al termine della stagione in corso.

La Roma è concentrata al momento sul campo e sull’impegno odierno contro il Lecce, ma la dirigenza è già al lavoro per pianificare al meglio il futuro e per sistemare tutte quelle criticità che stanno frenando la crescita del club.