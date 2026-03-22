Cresce l’attesa per la gara odierna tra Roma e Cremonese, ma intanto ci sono novità importanti a Trigoria.

Dopo la cocente eliminazione dall’Europa League per mano del Bologna, la Roma si appresta a tornare in campo contro il Lecce nella delicata sfida della trentesima giornata di Serie A. I giallorossi devono assolutamente vincere per non perdere ulteriore terreno dal quarto posto del Como e per raggiungere la Juve, bloccata dal Sassuolo sul pari.

Intanto, però, arrivano novità importanti per quel che concerne il futuro del club capitolino. Secondo quanto riferito in queste ore da ‘Forzaroma.info’, a Trigoria ci sarebbero grosse tensioni con lo staff medico per i tanti infortuni occorsi ai calciatori e per la gestione di Pualo Dybala, che è ancora fermo ai box. Si va verso una vera e propria rivoluzione in estate, con alcuni componenti dello staff che potrebbero fare le valigie al termine della stagione in corso.

La Roma è concentrata al momento sul campo e sull’impegno odierno contro il Lecce, ma la dirigenza è già al lavoro per pianificare al meglio il futuro e per sistemare tutte quelle criticità che stanno frenando la crescita del club.