Marc Marquez e le voci di ritiro: arriva l’annuncio che lascia tutti senza parole

Marc Marquez ha appena vinto il Mondiale di MotoGP in sella alla Ducati; la moto italiano l’ha riportato a conquistare il titolo iridato dopo ben sei anni di attesa fatti di infortuni a ripetizione e soprattutto di una moto – la Honda – non più competitiva. E così la decisione di arrivare in Ducati che sta dominando il circus con sei titoli Costruttori consecutivi e quattro piloti.

In questa stagione punta al bis clamoroso ma in lui aleggiando anche venti di ritiro. L’annuncio l’ha dato Marco Melandri, ex pilota ed oggi Dj che si trova in Brasile a pochi giorni dalla prima e storica gara che si correrà a Goiania. Ai microfoni di GPone ha raccontato della spasmodica attesa per questo Gran Premio ed ha anche sottolineato i valori di forza.

Melandri ha sottolineato la competitività dell’Aprilia che in Thailandia è andata molto forte con Martin, Bezzecchi e Fernandez sottolineando come abbia fatti in avanti da gigante. “Marquez resta il pilota più competo e, anche se in Thailandia le gomme hanno giocato un brutto scherzo alla Ducati, resta il favorito per il titolo. Bezzecchi, però, può inserirsi nella corsa. Marquez sta pagando l’aver dato il110% nel 2025 per tornare Campione, uno sforzo che sta pagando” ha poi aggiunto Melandri.

L’ex pilota ha però anche parlato di ritiro. “Se dovesse vincere il titolo, potrebbe anche decidere di ritirarsi a fine stagione” ha chiosato.