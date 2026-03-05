Rabbino israeliano filmato mentre prospetta un falso attentato Iran: “Gli arabi s’infurierebbero”

Negli ultimi mesi, con l’escalation del conflitto tra Israele e Iran e il crescente timore di un allargamento regionale della guerra, sono riemersi in rete alcuni video e dichiarazioni che stanno alimentando un acceso dibattito politico e mediatico.

Tra questi, un filmato risalente al 2024 in cui il rabbino israeliano Yosef Mizrachi formula un’ipotesi estremamente controversa: sfruttare il contesto di tensione con l’Iran per colpire i luoghi santi del complesso della Spianata delle Moschee a Gerusalemme, attribuendo l’attacco a Teheran.

Il commentatore statunitense Tucker Carlson ha ripreso questo filmato in una recente puntata del suo programma, utilizzandolo come punto di partenza per interrogarsi sulle motivazioni geopolitiche e religiose che potrebbero influenzare il conflitto in Medio Oriente. Nel suo intervento, Carlson sottolinea come dichiarazioni di questo tipo, anche se provenienti da figure marginali o controverse, contribuiscano ad alimentare sospetti, teorie e tensioni in un momento già estremamente delicato.