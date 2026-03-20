Pippo Franco a processo per il Green Pass ▷ “E intanto le denunce del cittadino comune spariscono!”

Il Tribunale di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per Pippo Franco, la moglie Maria Piera Bassino e il figlio Gabriele, nell’ambito di un’inchiesta sui presunti Green Pass ottenuti irregolarmente durante la pandemia. L’accusa per i tre, come per altre quindici persone coinvolte (per un totale di 18 imputati), è di falso in atto pubblico. Secondo la procura capitolina, il gruppo avrebbe beneficiato di certificazioni vaccinali anti-Covid mai realmente somministrate. Al centro dell’indagine figura anche il medico di base. La difesa di Pippo Franco, affidata agli avvocati Paolo Gallinelli e Benedetto Stranieri, ha sempre sostenuto l’estraneità ai fatti e l’assenza di prove concrete a carico dei familiari, annunciando di voler chiarire ogni aspetto in aula. “Complimenti per la celerità“, commenta ironicamente Fabio Duranti in diretta a Un Giorno Speciale.

L’analisi

“Giusto così, fate i processi”, dice Duranti in diretta. “Ma magari fosse così efficiente la magistratura! Facciamo tante denunce noi che finiscono non si sa bene dove. I cittadini comuni fanno denunce che spariscono. Poi accadono queste cose, e tutti solerti a rinviare a giudizio immediatamente. Ecco perché qualcosa forse dovrebbe essere cambiato in questa magistratura così che va a corrente alternata, dove alternata significa 0/1. Una disobbedienza civile, chiaramente, rappresenta anche un reato se venisse dimostrato e scoperto, e quindi uno si prende le responsabilità. Benissimo, quindi giusto il procedimento, complimenti per la celerità, giusto. Ma c’è un problema”.

“Se questo signore, cioè Pippo Franco, insieme agli altri, il medico e tutti, devono andare sotto processo per questa cosa – ed è giusto che vadano a difendere anche la loro disobbedienza civile pagando di persona una guerra, una disobbedienza che si fa nel nome della libertà – ma allora come la mettiamo con chi ha scritto una legge inapplicabile e inapplicata? Nessun cittadino italiano ha adempiuto a quella legge, perché nessuno ha mai fatto un farmaco che fermasse l’infezione come era scritto sulla legge. E questa cosa è silente. Come la mettiamo con quelli che andavano in TV e ti dicevano: non ti vaccini, ti ammali, muori, e fai morire gli altri, quindi lo devi fare per gli altri, per il nonno fragile, eccetera? Come la mettiamo con questi? Perché se deve andare sotto processo Pippo Franco per questa cosa, ci devono andare anche gli altri“.