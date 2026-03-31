Sinner potrebbe prendere una clamorosa decisione nelle prossime settimane: a rischio la sua partecipazione. 

La sconfitta contro Djokovic in semifinale agli Australian Open è stata pesantissima da digerire, ma da grandissimo campione Jannik Sinner ha rialzato immediatamente la testa e realizzato il Sunshine Double grazie ai due trionfi di fila, al Masters 1000 di Indian Wells e a quello di Miami. Adesso il numero 2 del ranking Atp è a soli 1190 punti di distacco dalla prima posizione di Alcaraz e il clamoroso sorpasso può già concretizzarsi al Masters 1000 di Montecarlo, che si disputerà dal 5 al 12 aprile.

Jannik Sinner in campo
Sinner (Ansa Foto) – RadioRadio

Ma occhio alle sorprese, visto che proprio il campione di San Candido potrebbe prendere una clamorosa decisione in vista dei prossimi appuntamenti. Sinner non ha lasciato nemmeno un set agli avversari a Miami giocando un tennis spumeggiante, ma qualche occasione è apparso leggermente stanco. Nel corso della trasferta americana ha disputato il doppio degli incontri rispetto ad Alcaraz e, proprio in virtù di questo, potrebbe addirittura prendersi una pausa e disputare soltanto il torneo di doppio a Montecarlo.

Una scelta davvero inaspettata almeno fino a qualche settimana fa, ma la nuova stagione tennistica e già entrata nel vivo e Sinner non ha alcuna intenzione di disperdere troppe energie già ad aprile. Attenzione, dunque, a quello che potrebbe accadere da qui ai prossimi giorni.