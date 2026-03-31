Sinner potrebbe prendere una clamorosa decisione nelle prossime settimane: a rischio la sua partecipazione.

La sconfitta contro Djokovic in semifinale agli Australian Open è stata pesantissima da digerire, ma da grandissimo campione Jannik Sinner ha rialzato immediatamente la testa e realizzato il Sunshine Double grazie ai due trionfi di fila, al Masters 1000 di Indian Wells e a quello di Miami. Adesso il numero 2 del ranking Atp è a soli 1190 punti di distacco dalla prima posizione di Alcaraz e il clamoroso sorpasso può già concretizzarsi al Masters 1000 di Montecarlo, che si disputerà dal 5 al 12 aprile.

Ma occhio alle sorprese, visto che proprio il campione di San Candido potrebbe prendere una clamorosa decisione in vista dei prossimi appuntamenti. Sinner non ha lasciato nemmeno un set agli avversari a Miami giocando un tennis spumeggiante, ma qualche occasione è apparso leggermente stanco. Nel corso della trasferta americana ha disputato il doppio degli incontri rispetto ad Alcaraz e, proprio in virtù di questo, potrebbe addirittura prendersi una pausa e disputare soltanto il torneo di doppio a Montecarlo.

Una scelta davvero inaspettata almeno fino a qualche settimana fa, ma la nuova stagione tennistica e già entrata nel vivo e Sinner non ha alcuna intenzione di disperdere troppe energie già ad aprile. Attenzione, dunque, a quello che potrebbe accadere da qui ai prossimi giorni.