Si avvicina il ritorno in panchina di Roberto De Zerbi: ecco chi potrebbe allenare l’ex Olympique Marsiglia.

Lo scorso 11 febbraio ha risolto il suo contratto con l’Olympique Marsiglia dopo la pesantissima sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain, ma adesso Roberto De Zerbi è sempre più vicino al ritorno in panchina. Il 46enne originario di Brescia potrebbe infatti tornare ad allenare in Premier League, dopo l’esperienza al Brighton dal 2022 al 2024.

Lo riferisce in queste ore il quotidiano ‘The Times’, secondo cui il Tottenham starebbe seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di esonerare Igor Tudor e di affidare la guida tecnica della prima squadra proprio a De Zerbi.

L’ex tecnico della Juve ha racimolato una sola vittoria in sette partite ufficiali e viene dal cocente ko interno contro il Nottingham Forest, che lascia ora gli Spurs a un solo punto dalla zona retrocessione. Oltre a De Zerbi circolerebbero con una certa insistenza anche i nomi di Mauricio Pochettino e Andoni Iraola, ma De Zerbi appare in netto vantaggio sulla concorrenza per guidare il Tottenham da qui al termine della stagione: per lui sarebbe già pronto il contratto, con clausola legata a un’eventuale retrocessione in Championship.

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