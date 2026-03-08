Svilar 6
Ha colpa anche lui quando segna Vitinha, poi intuisce il rigore, smaterializza il terzo gol genoano con riflesso felino.
Mancini 5
Oggi sbaglia più di un cross, cosa non da lui, poi nella delittuosa disattenzione difensiva che porta Vitinha tra le dune del Sahara è il primo a essere sorpreso.
N’Dicka 6+
Gol, tigna, proiezioni offensive e una soglia d’attenzione più alta della media.
Celik 5,5
Poco, con confusione.
Rensch 6
Meno appariscente che contro la Juventus, ma finché c’è la Roma su quel lato qualcosa produce.
Koné 5,5
Una disordinata intensità, con palloni recuperati che pareggiano il conto di quelli persi, o mal giocati, che è peggio.
Pisilli 5,5
Stavolta non si prende la trequarti, De Rossi l’ha preparata in modo tale da tagliare i rifornimenti a lui per primo.
Tsimikas 5,5
Un po’ meglio nel secondo tempo, ma pure quando si ricava la zolla giusta i cross successivi sono prevedibili o fuori misura.
Pellegrini 4,5
Anonimato prima, errore da matita blu poi. Non si riprende e Gasp lo congeda.
Venturino 5
Non abbassa il cavalletto dello scooter.
Malen 6 –
I compagni lo fanno svanire nella fischia di un palleggio improduttivo.
Cristante 5,5
Non fa quadrare il cerchio, quando entra, come se anche lui avesse il navigatore non aggiornato, lì in mezzo.
El Aynaoui 5,5
Quando finisce la Coppa d’Africa?
Ghilardi 5,5
Anche lui, dov’era quando Vitinha è arrivato in area dopo aver avuto il tempo di sistemarsi il nodo della cravatta?
Vaz 5,5
Può un ragazzino dare fiducia a una squadra sfiduciata?
Ziolkowski 6
Entra per Mancini, si sistema laddove era già successo il peggio.
Gasperini 5,5
Adesso tocca a lei, Mister, se no quanto di buono fatto fino a ora non sarà valso nulla. Che fine ha fatto la tenuta difensiva?