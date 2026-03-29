10 e lode Kimi Antonelli

La conferma è la vera prova di forza, dopo il primo exploit. Gara che evidenzia, tra gli altri, un aspetto: il dialogo da veterano con gli ingegneri. Aspettavamo dal 1992 di Riccardo Patrese in Giappone.

10 Il tracciato di Suzuka

Qui la Formula Uno ha scritto e riscritto una parte della sua storia; queste monoposto penalizzano alcuni tratti spettacolari, però le inquadrature dall’alto restituiscono per intero il fascino del tracciato.

9,5 La partenza di Oscar Piastri

Hanno imparato dai giri (non) percorsi in precedenza, quelli della McLaren: scatto a molla e traiettoria che smaterializza le Mercedes, scelta di tempo apollinea, dionisiaca accelerazione.

Charles Leclerc 9

Una seconda parte di gara che pone due Italie sul podio: lui colloca quella Rossa accanto a quella giovane.

Il sorpasso di Leclerc su Russell 8,5

Inventa una traiettoria all’esterno che ricorda una magia di Gilles Villeneuve su Alan Jones, quasi mezzo secolo fa, volendo scomodare gli dei.

Audi 6

Immagazzinando dati.

Lewis Hamilton 5,5

Finale di gara anonimo, con due sorpassi subiti all’esterno, il primo dei quali dal compagno di squadra.

George Russell 5

Il grande sconfitto di oggi.

Lando Norris 5

Torna protagonista la McLaren con Piastri, il Campione del Mondo non esce dall’anonimato.

Franco Colapinto 4

In fase di ricarica presta più attenzione al display che alla traiettoria: quando sopraggiunge Bearman, gli chiude lo spazio e lo proietta all’esterno sull’erba, in piena accelerazione, con inevitabile e dolorosa (per la caviglia di Bearman) carambola. Oltre all’errore, il tema sicurezza ha ora un precedente.