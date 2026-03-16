Lois Openda può lasciare la Juventus in estate: il belga non ha convinto fin qui ed è in uscita. C’è già un club pronto ad ingaggiarlo

Non si può dire che il suo impatto sia stato indimenticabile, anzi. Lois Openda è arrivato a Torino nell’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato ma il suo acquisto è senza dubbio una delle più grandi delusioni del mercato bianconero. Un solo gol in 23 presenze in Serie A, una rete in Champions League in otto partite.

Questo il suo bottino in una stagione che più travagliata non si può, forse anche a causa di una posizione in campo che non è proprio congeniale alle sue caratteristiche. Fatto sta che per Spalletti è poco più di un’alternativa, scalato all’indietro nelle gerarchie offensive del tecnico.

Al momento, in attesa di Dusan Vlahovic, anche David ha perso il posto da titolare, con Spalletti che gli preferisce Boga decisamente in hype in questo momento con tre reti nelle ultime tre gare. In vista della prossima stagione sembra che la prima linea bianconera sarà rivoluzionata e non vi sarà spazio per Openda.

E così, nonostante il belga abbia cambiato casa scegliendo la villa dimora di Ronaldo nei suoi anni a Torino, in estate con ogni probabilità dovrà nuovamente effettuare un trasloco. Stando a quanto raccolto da TuttoJuve, ci sarebbe già un acquirente per il belga: si tratta del Lens, pronto ad ingaggiarlo proponendo ai bianconeri un trasferimento in prestito per permettere al calciatore di rilanciarsi lì dove in carriera ha già brillato.

In alternativa, non è da escludere un trasferimento a titolo definitivo inserendo qualche contropartita tecnica.