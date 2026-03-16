L’ultima giornata di campionato ha prodotto un altro esonero: stavolta la dirigenza ha deciso, arriva in Italia un tecnico pazzesco

L’esonero fa parte del gioco per quanto riguarda gli allenatori. E’ il rimedio che hanno i presidenti per invertire una rotta negativa, un momento in cui nulla gira per il verso giusto e serve uno scossone. D’altronde è molto più semplice cambiare il tecnico, una sola persona, che un’intera squadra.

E così sono sempre più le squadre che puntano in Italia al cambio di allenatore per dare una sterzata. Nella nostra Serie A basti pensare che già sette squadre su 20 hanno cambiato guida: dalla Juventus, passata a Spalletti dopo Tudor all’Atalanta che ha scelto Palladino fino alle formazioni in lotta per non retrocedere, dal Genoa alla Fiorentina, dal Pisa al Verona senza dimenticare il Torino.

Non sempre i cambi si sono rivelati azzeccati o, comunque, la situazione non è migliorata rispetto alla precedente gestione. Intanto un nuovo ribaltone si è concretizzato dopo l’ultima giornata di campionato che sta per volgere al termine. Il nuovo risultato deludente è costata la panchina ad un altro tecnico.

Stavolta siano in Serie B, con il Cesena che ha dato il benservito a Michele Mignani dopo il 2-2 contro il Frosinone che tiene in zona play out i bianconeri. Al suo posto un nome a sorpresa: Ashley Cole, ex difensore di Chelsea e Roma, alla sua prima esperienza da tecnico in un club dopo le panchina accumulate con le giovanili del Chelsea. In precedenza aveva collaborato anche Lampard all’Everton e nelle giovanili dell’Inghilterra, sia nello staff che come assistente tecnico nell’Under 21.

Cole ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni.