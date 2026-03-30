Splendida notizia per gli italiani: arriva un nuovo importante bonus, ecco chi ne ha diritto e come ottenerlo.

Arriva una splendida notizia per gli italiani. In un periodo di contrazione economica come quello che stiamo vivendo, la Regione Lazio ha infatti messo a disposizione un contributo economico per gli agricoltori: si tratta di un bonus fino a 400 euro a ettaro di terreno per la produzione di nocciolo e vite da frutta da tavola

Grazie a questa misura, ci si pone l’obiettivo di promuovere l’uso delle risorse naturali come acqua e suolo, ridurre l’uso di fitofarmaci e concimi che erodono il suolo, ottimizzare la gestione del suolo, l’irrigazione e la fertilizzazione, contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici, rispettare gli obiettivi del Green Deal, della Strategia «Farm to Fork» e della Strategia per la biodiversità, e assicurare il rispetto delle regole per la certificazione SQNPI.

Le imprese che accedono ai contributi devono impegnarsi a mantenere gli obiettivi per 3 annualità e possono presentare domanda le aziende agricole in forma singola o associata, gli enti pubblici gestori di aziende agricole e altri gestori del territorio limitatamente alle coltivazioni ammesse. Tra le condizioni per accedere al bonus c’è quella dell’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese come impresa agricola «attiva» o piccolo imprenditore/coltivatore diretto, il possesso della partita Iva attiva in ambito agricolo e l’aver ricevuto pagamenti diretti di importo inferiore o uguale a 5.000 euro nell’anno precedente.