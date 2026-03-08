Titolare in Serie B, dove ha collezionato 22 presenze da titolare, pronto all’esordio in Serie A, in condizioni ambientali al limite. Motta adesso dovrà prendere la responsabilità dei pali della Lazio, per Provedel la stagione può considerarsi conclusa. L’operazione alla spalla del titolare biancoceleste lo terrà lontano dai campi sino alla prossima stagione. Sarri ora spera di trovarsi tra le mani un portiere già pronto al grande salto, con una semifinale di Coppa Italia da giocare e un campionato che va portato in porto in maniera più decorosa possibile. Il commento di Sandro Di Loreto: “Quello che è successo con Provedel va nella direzione ancor di più della questione caldaie. Non è detto che dal punto di vista tecnico sportivo poi le decisioni di mercato corrispondano. Questo ragazzo si trova davanti a una responsabilità che speriamo non sia più grande di lui. La differenza tra avere e non avere una visione tecnica si vede da queste situazioni”.

Riccardo Quadrano nei problemi vede una opportunità: “Scuola Juve, 22 presenze in B, ma il suo debutto in Serie A avverrà in uno stadio vuoto, questo può aprire due fronti. Immagino che Motta il suo debutto in A lo immaginasse diverso, ma forse questo potrebbe rappresentare anche un vantaggio, perché potrebbe arrivargli addosso meno pressione”. Chiosa Mirko Borghese: “Nella storia del calcio di portieri giovani che dall’esordio nella mischia hanno fatto carriera ce ne sono”.