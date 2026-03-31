Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha confermato ufficialmente la partecipazione dell’Iran ai Mondiali 2026, mettendo fine alle polemiche delle ultime settimane.

“La nazionale iraniana sarà al Mondiale e giocherà nelle sedi previste”, ha dichiarato, ribadendo che le partite si disputeranno negli Stati Uniti secondo il calendario ufficiale.

Le parole del presidente FIFA Infantino sono arrivate ad Antalya, durante l’intervallo dell’amichevole tra Iran e Costa Rica: “Sono qui proprio per questo, l’Iran sarà ai mondiali”.

Il caso era diventato internazionale dopo le dichiarazioni dell’ex presidente americano Donald Trump, che aveva affermato: “Sono i benvenuti, ma forse è meglio che non vengano”, alimentando dubbi sulla sicurezza. Parallelamente, la federazione iraniana aveva preso in considerazione lo spostamento delle partite in Messico.

La FIFA, però, ha deciso di non modificare nulla: “Le partite si svolgeranno dove previsto, secondo il calendario”, ha ribadito Infantino. Il programma resta quindi invariato: Los Angeles ospiterà le gare del 16 e 21 giugno, mentre il 27 giugno l’Iran giocherà a Seattle. Il numero 1 del calcio mondiale ha infine sottolineato la fiducia nella squadra: “Siamo felicissimi, è una squadra molto forte. Ho parlato con giocatori e allenatore, va tutto bene”.