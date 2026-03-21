Torna Rabiot e il Milan ricomincia a vincere. In una difficile sfida contro un buon Torino, la squadra di Allegri porta a casa i tre punti dopo un 3 a 2 quasi mai noioso. Il centrocampista francese per intensità e qualità di giocate si dimostra ancora una volta imprescindibile, soprattutto per un Milan deciso a mantenere il secondo posto. Il gioco grazie a lui (anche a un Torino morbido in certe occasioni) torna fluido e più efficace, caratteristiche che in casa della Lazio erano mancate del tutto. La partita è stata comunque equilibrata, nel primo tempo la sblocca Pavlovic con un eurogol senza senso, da fuori area, con la palla che colpisce la traversa e rimbalza in rete.

Il Milan però vive un periodo di poca solidità difensiva, e allora Simeone ci mette poco a trovare il tap-in del pareggio. Basta una fiammata a inizio secondo tempo del Milan a decidere il risultato: prima Rabiot e poi Fofana vengono lasciati troppo liberi di agire, si infilano in area e in 5 minuti portano i rossoneri sul 3 a 1. La riapre Pavlovic nel finale, con una trattenuta sul volto di Simeone: il rigore è inevitabile, arrivata da chiamata Var. Vlasic spiazza Maignan e regala al Toro dieci minuti di speranza. Non succede nulla, vince il Milan che risponde al Napoli nella lotta al secondo posto.