Lazio, duro scontro Orsi-Salomone ▷ “Ma cosa dici?! Ci vuole coraggio, fuori dal mondo!”

La semifinale d’andata di Coppa Italia restituisce l’immagine di una Lazio che, quando vuole, sa ancora ritrovare carattere e identità. In un Olimpico semivuoto, scenario della protesta dei tifosi contro la società, la squadra di Maurizio Sarri risponde sul campo con una prestazione generosa. Il 2-2 finale lascia tutto aperto in vista del ritorno.

Nel primo tempo è però l’Atalanta a dare l’impressione di essere più dentro la partita. Dopo appena 9 minuti i bergamaschi trovano anche la via del gol con Krstovic, ma la rete viene annullata per un fuorigioco di Zappacosta. Gli uomini di Palladino continuano a spingere, rendendosi pericolosi prima con Pasalic e poi con Samardzic, mentre la Lazio fatica ad affacciarsi dalle parti di Carnesecchi. L’occasione più nitida arriva proprio allo scadere della prima frazione: Zappacosta, servito da Bernasconi, lascia partire un tiro potente che si stampa sulla traversa.

L’equilibrio si spezza subito a inizio ripresa. Dopo appena due minuti, al 47′, Maldini pesca in profondità Dele-Bashiru: il centrocampista biancoceleste si presenta solo davanti a Carnesecchi e lo supera con un tocco preciso che vale l’1-0.

La gioia dei tifosi laziali radunati all’esterno dello stadio dura però pochissimo. Quattro minuti più tardi l’Atalanta ristabilisce la parità: sul tiro di Samardzic respinto da Provedel, Pasalic è il più rapido ad avventarsi sul pallone e a depositarlo in rete per l’1-1.

Il centrocampista croato torna protagonista anche nella fase decisiva del match, ma stavolta in negativo. A pochi minuti dalla fine un suo errore in area favorisce Dia, che approfitta dell’occasione e firma il nuovo vantaggio della Lazio. Anche in questa occasione, però, i biancocelesti non riescono a gestire il risultato. Quando la partita sembra ormai avviata verso il successo dei padroni di casa, arriva la beffa: a tempo quasi scaduto Musah trova il varco giusto e firma il definitivo 2-2.

Un pareggio che rimanda ogni verdetto alla gara di ritorno. Tra cinquanta giorni, al Gewiss Stadium, si scoprirà quale delle due squadre riuscirà a conquistare il pass per la finale di Coppa Italia.

Lazio, duro scontro Salomone-Orsi in diretta

A Radio Radio Mattino – Sport & News si accende il dibattito sul secondo gol incassato dalla Lazio nel pareggio di Coppa Italia. Il giornalista Luigi Salomone individua precise responsabilità nel portiere biancoceleste Ivan Provedel, ritenendo che l’estremo difensore potesse fare di più nell’azione che ha portato alla rete del pareggio finale.

Di tutt’altro avviso è invece Nando Orsi, ex portiere della Lazio, che difende l’operato del numero uno biancoceleste. Secondo Orsi, la responsabilità dell’azione sarebbe da attribuire soprattutto alla difesa, colpevole di non aver protetto adeguatamente l’area e di aver lasciato spazio all’inserimento decisivo.

Nel video lo scontro integrale tra i due opinionisti.