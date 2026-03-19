Il boato di Anfield si è trasformato in silenzio in pochi secondi. L’impatto è stato violentissimo, le urla immediatamente riconoscibili: qualcosa di grave era successo. Noa Lang, protagonista della sfida di Champions League tra Liverpool e Galatasaray, ha riportato un gravissimo infortunio al pollice della mano destra dopo uno scontro contro i cartelloni pubblicitari a bordo campo.

Liverpool-Galatasaray, infortunio da horror per Lang | Impatto tremendo e paura immediata

La dinamica ha lasciato tutti senza parole. L’esterno offensivo si è schiantato contro le strutture a ridosso del campo, riportando un taglio profondo e netto al dito. I primi a rendersi conto della gravità sono stati i fotografi e i giocatori più vicini, tra cui Szoboszlai, visibilmente scosso. Le urla di Lang hanno immediatamente richiamato lo staff medico, intervenuto con urgenza.

Operazione nella notte: rischio concreto per il dito

Trasportato in barella e poi in ospedale a Liverpool, il giocatore è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza nella notte. Il Galatasaray ha confermato ufficialmente l’operazione, spiegando che il calciatore ha subito un taglio importante al pollice destro. Per alcuni minuti si è temuto il peggio, con il rischio concreto di perdere il dito, scenario che al momento sarebbe stato scongiurato.

Dopo l’impatto, Lang ha avuto bisogno anche di ossigeno per riprendersi dallo shock. I compagni e i sanitari hanno provato a calmarlo mentre la situazione appariva estremamente delicata. Nelle ore successive, la famiglia del giocatore ha raggiunto Liverpool con un volo immediato per stargli vicino durante il ricovero.

La vicenda potrebbe avere conseguenze anche fuori dal campo. Il Galatasaray starebbe valutando una denuncia formale, puntando il dito contro la pericolosità dei cartelloni pubblicitari e delle strutture a bordo campo. Parallelamente, la UEFA sarebbe pronta ad aprire un’indagine ufficiale per chiarire eventuali responsabilità.

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