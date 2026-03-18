La Juventus è pronta a dire addio a Jonathan David: già scelto il sostituto, è un centravanti pronto ad entusiasmare la tifoseria

A fine stagione sarà addio: le strade di Jonathan David e la Juventus sembrano destinate a separarsi. L’attaccante canadese ha pagatolo scotto dell’impatto con la Serie A e con la maglia bianconera, una squadra abituata sempre e comunque a vincere e con grandi centravanti nella storia.

Sono invece cinque i gol in 28 presenze in campionato e due in nove gare di Champions League: numeri miseri, non da bomber di una big. Statistiche che non sono certo soddisfacenti per la dirigenza e per Spalletti che dopo i 45′ contro il Pisa e la sostituzione con boga poi in rete, nella sfida all’Udinese ha preferito puntare sull’ex Sassuolo ed Atalanta al centro dell’attacco in attesa di Vlahovic.

Due i club che hanno messo nel mirino David: l’Olympique Marsiglia e l’Olympique Lione che non hanno certo dimenticato le sue prestazioni in Francia con la maglia del Lille. Alla Continassa, invece, stanno già riflettendo sul futuro. Sono due i nomi nel mirino dei bianconeri: il primo è Randal Kolo Muani, oggi al Tottenham ma di proprietà del PSG.

Il centravanti ha giocato nella Juve già nella seconda parte della scorsa stagione con un rendimento più che positivo, tanto che Tudor l’avrebbe voluto nuovamente in bianconero. L’altro calciatore nel mirino dei francesi è Gonçalo Ramos, centravanti di stanza a Parigi che sta giocando con il contagocce ed è pronto a cambiare aria.