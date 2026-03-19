La Juventus e la successione di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera: arriva un clamoroso annuncio che stupisce tutti

Una rincorsa senza possibilità di commettere passi falsi. La Juventus deve centrare la qualificazione alla prossima Champions League e non ha altra scelta che vincerle tutte. I “bonus” per i passi falsi sono stati spesi tutti e non c’è altra soluzione che realizzare un vero e proprio filotto da qui fino a fine stagione.

D’altronde il quarto posto è imprescindibile per il prestigio e soprattutto per i milioni che l’Uefa elargisce, vero e proprio ossigeno per le casse bianconere e per il mercato che in estate andrà condotto. Spalletti ne è cosciente e sarà un lungo testa a testa con Como e Roma, le altre contendenti per la vittoria finale della mini sfida a tre per la Champions.

Proprio il tecnico, in queste settimane, è impegnato per quanto riguarda anche il rinnovo del suo contratto. La volontà di dirigenza ed allenatore in tal caso è univoca e sembra davvero questione di dettagli per proseguire la strada insieme. D’altronde il lavoro di Spalletti è lampante e riconosciuto ad ogni latitudine.

“Ha trovato una squadra morta e l’ha resuscitata” ha spiegato Ivan Zazzaroni ai microfoni di Radio Bianconera. “Ad oggi, dopo Yildiz è la seconda cosa migliore della Juventus” ha spiegato per poi aggiungere un aspetto sul suo futuro. “Se dovesse privarsene davvero, dovrebbe prenderne uno più bravo e non è facile” ha poi concluso.